Битва при Лонгтане
Wink
Фильмы
Битва при Лонгтане
8.12019, Danger Close: The Battle of Long Tan
Исторические, Драмы113 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Битва при Лонгтане (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Вьетнам, август 1966 года. Австралийские солдаты прибывают воевать на стороне США. Большинство из них – новобранцы, ранее не участвовавшие в боевых действиях. Многие халатно относятся к дисциплине, которую ребятам отчаянно пытается привить майор Гарри Смит. Но именно этим «салагам» предстоит сражаться с полком Вьетконга и Северного Вьетнама, превосходящим австралийцев как численно, так и в плане опыта, в легендарной битве у плантации Лонгтан.

Битва при Лонгтане смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Австралия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Военные, Исторические, Боевики, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Битва при Лонгтане»

Всё