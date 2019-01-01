8.12019, Danger Close: The Battle of Long Tan
Исторические, Драмы113 мин18+
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Битва при Лонгтане (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Вьетнам, август 1966 года. Австралийские солдаты прибывают воевать на стороне США. Большинство из них – новобранцы, ранее не участвовавшие в боевых действиях. Многие халатно относятся к дисциплине, которую ребятам отчаянно пытается привить майор Гарри Смит. Но именно этим «салагам» предстоит сражаться с полком Вьетконга и Северного Вьетнама, превосходящим австралийцев как численно, так и в плане опыта, в легендарной битве у плантации Лонгтан.
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Информация
СтранаАвстралия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Драмы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Крив
Стендерс
- Актёр
Трэвис
Фиммел
- ТБАктёр
Тоби
Блом
- АИАктёр
Александр
Инглэнд
- АГАктёр
Аарон
Гленнэйн
- УЛАктёр
Ули
Латукефу
- РТАктёр
Ричард
Те Аре
- Актёр
Люк
Брейси
- ШМАктёр
Шон
МакКарти
- МААктёр
Моджиан
Ариа
- РХАктёр
Райан
Хэнс
- СБСценарист
Стюарт
Битти
- ДНСценарист
Джеймс
Николас
- КССценарист
Карел
Седжерс
- ПССценарист
Пол
Салливан
- СБПродюсер
Стюарт
Битти
- АБАктёр дубляжа
Артем
Бордовский
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АРАктёр дубляжа
Александр
Разбаш
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демич
- ЛГХудожница
Лиззи
Гардинер
- ВЖМонтажёр
Вероника
Жене
- БНОператор
Бен
Нотт