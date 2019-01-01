Битва при Лонгтане (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Вьетнам, август 1966 года. Австралийские солдаты прибывают воевать на стороне США. Большинство из них – новобранцы, ранее не участвовавшие в боевых действиях. Многие халатно относятся к дисциплине, которую ребятам отчаянно пытается привить майор Гарри Смит. Но именно этим «салагам» предстоит сражаться с полком Вьетконга и Северного Вьетнама, превосходящим австралийцев как численно, так и в плане опыта, в легендарной битве у плантации Лонгтан.



Битва при Лонгтане смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.