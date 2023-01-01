Бильярдист
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Бильярдист

Бильярдист (фильм, 1961) смотреть онлайн

1961, The Hustler
Драмы129 мин18+

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Сюжет

Бильярдист Эдди Фелсон действовал просто: сначала он позволял противнику выигрывать, потом взвинчивал ставки и буквально раздевал соперника до нитки. В Нью-Йорке произошел легендарный поединок: Эдди Фелсон бросил вызов Толстяку Миннесоте...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бильярдист»

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