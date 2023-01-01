Бильярдист (фильм, 1961) смотреть онлайн
1961, The Hustler
Драмы129 мин18+
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Сюжет
Бильярдист Эдди Фелсон действовал просто: сначала он позволял противнику выигрывать, потом взвинчивал ставки и буквально раздевал соперника до нитки. В Нью-Йорке произошел легендарный поединок: Эдди Фелсон бросил вызов Толстяку Миннесоте...
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb
- РРРежиссёр
Роберт
Россен
- Актёр
Пол
Нь�юман
- ДГАктёр
Джеки
Глисон
- Актриса
Пайпер
Лори
- ДКАктёр
Джордж
К. Скотт
- ММАктёр
Майрон
Маккормик
- МХАктёр
Мюррэй
Хэмилтон
- Актёр
Майкл
Константин
- СГАктёр
Стефан
Гираш
- КААктёр
Клиффорд
А. Пеллоу
- ДЛАктёр
Джейк
ЛаМотта
- СКСценарист
Сидни
Кэрролл
- РРСценарист
Роберт
Россен
- УТСценарист
Уолтер
Тевис
- РРПродюсер
Роберт
Россен
- РМХудожница
Рут
Морли
- ДКХудожник
Джин
Каллахан
- ДАМонтажёр
Деде
Аллен
- ЭШОператор
Эжен
Шюфтан