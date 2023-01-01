Бильярдист (фильм, 1961) смотреть онлайн

Сюжет

Бильярдист Эдди Фелсон действовал просто: сначала он позволял противнику выигрывать, потом взвинчивал ставки и буквально раздевал соперника до нитки. В Нью-Йорке произошел легендарный поединок: Эдди Фелсон бросил вызов Толстяку Миннесоте...



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