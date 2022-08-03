Билет на Vega$ (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.72012, Билет на Vega$
Комедия, Приключения86 мин18+
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О фильме
На молодую парочку, Макса и Лизу, сваливается удача: они становятся победителями лотереи с выигрышем в пять миллионов долларов! Но получить деньги можно только на торжественной церемонии в столице порока, азартных игр и безудержного веселья, Лас Вегасе… Счастливчики даже не подозревают, что на большой куш есть и другие претенденты...
СтранаСША, Россия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
4.0 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ГКРежиссёр
Гор
Киракосян
- Актёр
Михаил
Галустян
- Актёр
Иван
Стебунов
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- Актёр
Владимир
Яглыч
- Актриса
Наталья
Ноздрина
- Актёр
Дэнни
Трехо
- Актёр
Олег
Тактаров
- КУАктриса
Ким
Уитли
- ГДАктёр
Гильермо
Диас
- ГАктёр
Годфри
- ИПСценарист
Ирина
Пивоварова
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- ГКСценарист
Гор
Киракосян
- АГПродюсер
Армен
Григорян
- Продюсер
Михаил
Галустян
- ААПродюсер
Армен
Ананикян
- МДПродюсер
Марал
Джереджиан
- ЭХХудожница
Элисон
Хэнси
- ГВХудожница
Галина
Воловикова
- АКХудожник
Александр
Костяшин
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- ГКМонтажёр
Гор
Киракосян
- ФВОператор
Филип
Вандевал
- КХКомпозитор
Крис
Хаджян