Билет на Vega$
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Билет на Vega$

Билет на Vega$ (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.72012, Билет на Vega$
Комедия, Приключения86 мин18+

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О фильме

На молодую парочку, Макса и Лизу, сваливается удача: они становятся победителями лотереи с выигрышем в пять миллионов долларов! Но получить деньги можно только на торжественной церемонии в столице порока, азартных игр и безудержного веселья, Лас Вегасе… Счастливчики даже не подозревают, что на большой куш есть и другие претенденты...

Страна
США, Россия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Билет на Vega$»