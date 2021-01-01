Бигфут против мегалодона (фильм, 2021) смотреть онлайн
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Сюжет
Анимационная фантастика о противостоянии человечества и его заклятого врага — генетически модифицированного монстра-мегалодона. После победы над инопланетными рептилоидами архонтами человеческий альянс встречает новую угрозу. О себе дает знать мегалодон — монстр, над которым долгое вре�мя проводили бесчеловечные эксперименты нацистские оккультисты. Он хочет отомстить людям за то, что они уничтожили родную планету. Теперь принцессе Кали, Ван Хельсингу и Бигфуту придется встретиться с этим существом лицом к лицу. За их битвой можно понаблюдать, посмотрев фильм 2021 года «Бигфут против мегалодона» онлайн на Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Фантастика, Боевики
Рейтинг
- БФРежиссёр
БиСи
Фортин
- МГАктёр
Марко
Гусман
- ДФАктриса
Дженнифер
Фортин
- ЭКАктёр
Эдсон
Камачо
- КВАктёр
Карлос
Велос
- РФАктёр
Роберт
Форт
- КФАктёр
Карл
Фолдс
- СДАктёр
Саймон
Джексон
- КААктриса
Кэрри
Айзек
- УБАктёр
Уэс
Брафф
- СДАктёр
Саймон
Дэйгл
- БФСценарист
БиСи
Фортин
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- БФМонтажёр
БиСи
Фортин