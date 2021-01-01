Бигфут против мегалодона
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Бигфут против мегалодона

Бигфут против мегалодона (фильм, 2021) смотреть онлайн

4.72021, Bigfoot vs Megalodon
Боевики, Фантастика67 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Анимационная фантастика о противостоянии человечества и его заклятого врага — генетически модифицированного монстра-мегалодона. После победы над инопланетными рептилоидами архонтами человеческий альянс встречает новую угрозу. О себе дает знать мегалодон — монстр, над которым долгое время проводили бесчеловечные эксперименты нацистские оккультисты. Он хочет отомстить людям за то, что они уничтожили родную планету. Теперь принцессе Кали, Ван Хельсингу и Бигфуту придется встретиться с этим существом лицом к лицу. За их битвой можно понаблюдать, посмотрев фильм 2021 года «Бигфут против мегалодона» онлайн на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика, Боевики

Рейтинг

2.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бигфут против мегалодона»

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