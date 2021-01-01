Бигфут против мегалодона (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Анимационная фантастика о противостоянии человечества и его заклятого врага — генетически модифицированного монстра-мегалодона. После победы над инопланетными рептилоидами архонтами человеческий альянс встречает новую угрозу. О себе дает знать мегалодон — монстр, над которым долгое вре�мя проводили бесчеловечные эксперименты нацистские оккультисты. Он хочет отомстить людям за то, что они уничтожили родную планету. Теперь принцессе Кали, Ван Хельсингу и Бигфуту придется встретиться с этим существом лицом к лицу. За их битвой можно понаблюдать, посмотрев фильм 2021 года «Бигфут против мегалодона» онлайн на Wink.



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