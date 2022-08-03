Безумный уик-энд (фильм, 2020) смотреть онлайн

Одри и Джером — с виду благополучная семья. У них замечательные дети, хорошая работа и прекрасные отношения с родителями. Однажды на выходные оба они собираются по делам, но на самом деле планируют провести уик-энд с любовниками. Только вот незадача — и Одри, и Джером выбирают для этого одно и то же место, их семейный загородный дом. Куда, к тому же, решают наведаться и остальные родственники.

