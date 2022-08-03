Безумный уик-энд (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Одри и Джером — с виду благополучная семья. У них замечательные дети, хорошая работа и прекрасные отношения с родителями. Однажды на выходные оба они собираются по делам, но на самом деле планируют провести уик-энд с любовниками. Только вот незадача — и Одри, и Джером выбирают для этого одно и то же место, их семейный загородный дом. Куда, к тому же, решают наведаться и остальные родственники.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- МДРежиссёр
Мелисса
Дрижар
- Актриса
Эльза
Зильберштейн
- СДАктёр
Стефан
Де Гродт
- ГМАктёр
Ги
Маршан
- АБАктриса
Анн
Бенуа
- ЭКАктриса
Эмили
Кан
- КТАктриса
Каридья
Туре
- ДЧАктёр
Джованни
Чирфьера
- ШТАктриса
Шин
Тибо
- ГДАктёр
Грегуар
Дидло
- БКАктёр
Батист
Клавели
- МДСценарист
Мелисса
Дрижар
- ВЖСценарист
Версан
Жюлле
- ИОПродюсер
Изабелла
Орсини
- ФЛПродюсер
Филипп
Логи
- ЖРПродюсер
Жан-Ив
Рубен
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева