Безумный куш (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.62018, Danger One
Боевики, Триллеры97 мин18+
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Сюжет
Двое медбратьев приезжают на скорой помощи к месту аварии и забирают потерпевшего в критическом состоянии. В пути медики обнаруживают в подкладке его куртки миллион долларов и оказываются перед выбором: присвоить деньги или поступить, как законопослушные граждане. Что они предпочтут?
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ТЭАктёр
Том
Эверетт Скотт
- ДДАктёр
Джеймс
Джурди
- АСАктриса
Анхелика
Селая
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- МОАктёр
Майкл
О’Нил
- ДДАктёр
Дэйм�он
Дэйуб
- ЧШАктёр
Чарльз
Шонесси
- ДБАктриса
Джиллиан
Брошир
- ЧБАктёр
Чад
Брокау
- ШШСценарист
Штеффен
Шляхтенхауфен
- ДДПродюсер
Джеймс
Джурди
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ККХудожница
Кристин
Кэссиди
- ВБОператор
Вэнс
Берберри
- НФКомпозитор
Нима
Фахрара