Безумный куш (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Двое медбратьев приезжают на скорой помощи к месту аварии и забирают потерпевшего в критическом состоянии. В пути медики обнаруживают в подкладке его куртки миллион долларов и оказываются перед выбором: присвоить деньги или поступить, как законопослушные граждане. Что они предпочтут?



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