Безумный куш
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Безумный куш

Безумный куш (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.62018, Danger One
Боевики, Триллеры97 мин18+

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Сюжет

Двое медбратьев приезжают на скорой помощи к месту аварии и забирают потерпевшего в критическом состоянии. В пути медики обнаруживают в подкладке его куртки миллион долларов и оказываются перед выбором: присвоить деньги или поступить, как законопослушные граждане. Что они предпочтут?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумный куш»

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