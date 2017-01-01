Безумные родители (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

На первый взгляд, Брент и Кендалл ― образцовые родители. Он обеспечивает жену и двоих детей-подростков, она следит за комфортом домочадцев. Иллюзия идеальной американской семьи рассеивается, когда загадочный телесигнал пробуждает в Бренте и Кендалл желание убить своих отпрысков.



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