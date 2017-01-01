Безумные родители (фильм, 2017) смотреть онлайн
6.32017, Mom and Dad
Ужасы, Комедии81 мин18+
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Сюжет
На первый взгляд, Брент и Кендалл ― образцовые родители. Он обеспечивает жену и двоих детей-подростков, она следит за комфортом домочадцев. Иллюзия идеальной американской семьи рассеивается, когда загадочный телесигнал пробуждает в Бренте и Кендалл желание убить своих отпрысков.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Ужасы, Триллеры
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- БТРежиссёр
Брайан
Тейлор
- Актёр
Николас
Кейдж
- СБАктриса
Сэльма
Блэр
- ЭУАктриса
Энн
Уинтерс
- ЗААктёр
Закари
Артур
- РКАктёр
Роберт
Каннингем
- ОКАктриса
Оливия
Крочиккия
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- МДАктриса
Мэрилин
Доддс Фрэнк
- СЛАктриса
Саманта
Лемоул
- ДДАктёр
Джозеф
Д. Рейтман
- БТСценарист
Брайан
Тейлор
- ТЗПродюсер
Тим
Заджарос
- НБПродюсер
Натаниель
Болотин
- Продюсер
Касси�ан
Элвес
- ФВМонтажёр
Фернандо
Вильена
- ДПОператор
Дэниэл
Перл