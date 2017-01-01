Безумные родители
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Безумные родители

Безумные родители (фильм, 2017) смотреть онлайн

6.32017, Mom and Dad
Ужасы, Комедии81 мин18+

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Сюжет

На первый взгляд, Брент и Кендалл ― образцовые родители. Он обеспечивает жену и двоих детей-подростков, она следит за комфортом домочадцев. Иллюзия идеальной американской семьи рассеивается, когда загадочный телесигнал пробуждает в Бренте и Кендалл желание убить своих отпрысков.

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Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумные родители»

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