Безумно влюбленный (фильм, 1981) смотреть онлайн
9.41981, Innamorato pazzo
Мелодрама, Комедия96 мин18+
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О фильме
Челентано — невозмутимый и грубоватый малый Барнаба Чиккини — избалованный женским вниманием водитель автобуса в Риме. Однажды он случайно встречает принцессу небольшого княжества Сан-Тулип — красавицу Кристину. Но к чему приведет эта встреча — не знают ни он, ни она…
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ФКРежиссёр
Франко
Кастеллано
- ДМРежиссёр
Джузеппе
Моччиа
- Актёр
Адриано
Челентано
- Актриса
Орнелла
Мути
- АЧАктёр
Адольфо
Чели
- МСАктриса
Милла
Саннонер
- ЭГАктёр
Энцо
Гаринеи
- КОАктёр
Коррадо
Ольми
- ФДАктёр
Франко
Диоджене
- АВАктриса
Альма
Валли
- ДКАктёр
Дино
Кассио
- ТМАктёр
Тиберио
Мурджа
- ФКСценарист
Франко
Кастеллано
- ДМСценарист
Джузеппе
Моччиа
- МЧПродюсер
Марио
Чекки Гори
- Продюсер
Витторио
Чекки Гори
- АСМонтажёр
Антонио
Сичильяно