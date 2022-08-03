Безумно влюбленный (фильм, 1981) смотреть онлайн

Челентано — невозмутимый и грубоватый малый Барнаба Чиккини — избалованный женским вниманием водитель автобуса в Риме. Однажды он случайно встречает принцессу небольшого княжества Сан-Тулип — красавицу Кристину. Но к чему приведет эта встреча — не знают ни он, ни она…

