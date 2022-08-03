Безумно влюбленный
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Безумно влюбленный

Безумно влюбленный (фильм, 1981) смотреть онлайн

9.41981, Innamorato pazzo
Мелодрама, Комедия96 мин18+

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О фильме

Челентано — невозмутимый и грубоватый малый Барнаба Чиккини — избалованный женским вниманием водитель автобуса в Риме. Однажды он случайно встречает принцессу небольшого княжества Сан-Тулип — красавицу Кристину. Но к чему приведет эта встреча — не знают ни он, ни она…

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумно влюбленный»