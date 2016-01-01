Без тормозов (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
Драйвовая французская комедия о веселой семейке, попавшей в нешуточную дорожную передрягу.
Полная юмора и адреналина картина «Без тормозов» (2016), которую можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink, подарит вам множество приятных минут у экрана.
Пласт�ический хирург Том получает долгожданный отпуск и планирует вывезти к морю любимых родственников – беременную жену Жюли, сына Ноя и дочь Лисон, а также темпераментного деда Бена, который не пропускает ни одной юбки. Пестрая компания садится в роскошный арендованный минивэн, но стоит водителю включить круиз-контроль, как у авто отказывают тормоза.
Следить за поездкой по оживленной магистрали на скорости 140 км/ч будет особенно увлекательно, если фильм 2016 года «Без тормозов» смотреть онлайн в HD качестве.
Спешите смотреть онлайн «Без тормозов» и оставляйте свои отзывы.
Без тормозов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- НБРежиссёр
Николя
Бенаму
- ХГАктёр
Хосе
Гарсия
- Актёр
Андре
Дюссолье
- КВАктриса
Каролин
Виньо
- ШГАктриса
Шарлотта
Габрис
- ВДАктёр
Венсан
Дезанья
- ЖКАктриса
Жозефин
Калли
- СЛАктёр
Стилан
Лекай
- ЖКАктёр
Жером
Коммандёр
- ИДАктриса
Ингрид
Доннадье
- ВХАктёр
Владимир
Хубар
- ФЖСценарист
Фредерик
Жарден
- НБСценарист
Николя
Бенаму
- МЧПродюсер
Марко
Черки
- ТЛПродюсер
Тома
Лангманн
- ЭМПродюсер
Эммануэль
Монтама
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ПЧАктриса дубляжа
Полина
Чекан
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АПХудожница
Аврора
Пьер
- ОММонтажёр
Оливье
Мишо-Альшуррун
- МТКомпозитор
Микаэль
Торджман