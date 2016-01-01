Без тормозов
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Без тормозов

Без тормозов (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.92016, À fond
Боевики, Комедии87 мин18+
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Сюжет

Драйвовая французская комедия о веселой семейке, попавшей в нешуточную дорожную передрягу.

Полная юмора и адреналина картина «Без тормозов» (2016), которую можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink, подарит вам множество приятных минут у экрана.

Пластический хирург Том получает долгожданный отпуск и планирует вывезти к морю любимых родственников – беременную жену Жюли, сына Ноя и дочь Лисон, а также темпераментного деда Бена, который не пропускает ни одной юбки. Пестрая компания садится в роскошный арендованный минивэн, но стоит водителю включить круиз-контроль, как у авто отказывают тормоза.

Следить за поездкой по оживленной магистрали на скорости 140 км/ч будет особенно увлекательно, если фильм 2016 года «Без тормозов» смотреть онлайн в HD качестве.
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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Без тормозов»

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