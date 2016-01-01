Без тормозов (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Драйвовая французская комедия о веселой семейке, попавшей в нешуточную дорожную передрягу.



Полная юмора и адреналина картина «Без тормозов» (2016), которую можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink, подарит вам множество приятных минут у экрана.



Пласт�ический хирург Том получает долгожданный отпуск и планирует вывезти к морю любимых родственников – беременную жену Жюли, сына Ноя и дочь Лисон, а также темпераментного деда Бена, который не пропускает ни одной юбки. Пестрая компания садится в роскошный арендованный минивэн, но стоит водителю включить круиз-контроль, как у авто отказывают тормоза.



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