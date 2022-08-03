Без названия (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, (Untitled)
Драма, Комедия92 мин12+
О фильме
Мир современного искусства столь безграничен, что названия произведениям в нeм часто придумать довольно сложно. Чувства, возникшие у героев фильма, некоторые назвали бы любовью, но такое определение слишком несовременное для этих ярких представителей новаторского жанра.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДПРежиссёр
Джонатан
Паркер
- Актёр
Адам
Голдберг
- МШАктриса
Марли
Шелтон
- Актёр
Эйон
Бэйли
- ЛПАктриса
Люси
Панч
- Актёр
Винни
Джонс
- ЗОАктёр
Зак
Орт
- ПСАктёр
Птолеми
Слокам
- МПАктёр
Майкл
Пэйнс
- СЕАктриса
Светлана
Ефремова
- МХАктриса
Марселин
Хьюго
- ДПСценарист
Джонатан
Паркер
- КДСценарист
Кэтрин
ДиНаполи
- КДПродюсер
Кэтрин
ДиНаполи
- МЛПродюсер
Мэтт
Любер
- АОПродюсер
Андреас
Олавария
- ДППродюсер
Джонатан
Паркер
- ДЛКомпозитор
Дэвид
Лэнг