Бэйб: Поросенок в городе (в переводе Гоблина)
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Бэйб: Поросенок в городе (в переводе Гоблина)

Бэйб: Поросенок в городе (в переводе Гоблина) (фильм, 1998) смотреть онлайн

7.41998, Babe: Pig in the City
Фэнтези, Драма91 мин18+

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О фильме

Продолжение популярной семейной комедии «Бэйб: Четвероногий малыш» в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Ферма Хоггетта на грани банкротства, но он все равно отказывается пользоваться славой Бэйба в корыстных целях. Жена Артура берет ситуацию в свои руки и отправляется с поросенком на ярмарку в большой город. Так начинаются приключения любимого героя в мегаполисе, полном опасностей.

Страна
США, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма, Фэнтези
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бэйб: Поросенок в городе (в переводе Гоблина)»