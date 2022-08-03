Продолжение популярной семейной комедии «Бэйб: Четвероногий малыш» в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Ферма Хоггетта на грани банкротства, но он все равно отказывается пользоваться славой Бэйба в корыстных целях. Жена Артура берет ситуацию в свои руки и отправляется с поросенком на ярмарку в большой город. Так начинаются приключения любимого героя в мегаполисе, полном опасностей.

