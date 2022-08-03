Бэйб: Поросенок в городе (в переводе Гоблина) (фильм, 1998) смотреть онлайн
7.41998, Babe: Pig in the City
Фэнтези, Драма91 мин18+
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О фильме
Продолжение популярной семейной комедии «Бэйб: Четвероногий малыш» в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Ферма Хоггетта на грани банкротства, но он все равно отказывается пользоваться славой Бэйба в корыстных целях. Жена Артура берет ситуацию в свои руки и отправляется с поросенком на ярмарку в большой город. Так начинаются приключения любимого героя в мегаполисе, полном опасностей.
СтранаСША, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма, Фэнтези
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Джордж
Миллер
- МШАктриса
Магда
Шубански
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- МСАктриса
Мэри
Стейн
- МРАктёр
Микки
Руни
- ЭДАктриса
Элизабет
Дэйли
- ДМАктёр
Дэнни
Манн
- ГХАктриса
Гленн
Хедли
- СРАктёр
Стивен
Райт
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- НКАктёр
Нэйтан
Кресс
- Сценарист
Джордж
Миллер
- ДМСценарист
Джуди
Моррис
- МЛСценарист
Марк
Лампрелл
- ДКСценарист
Дик
Кинг-Смит
- Продюсер
Джордж
Миллер
- ДМПродюсер
Даг
Митчелл
- Актриса дубляжа
Светлана
Харлап
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ВНАктёр дубляжа
Виктор
Незнанов
- КГХудожник
Колин
Гибсон
- НМХудожница
Норма
Морисо
- КБХудожница
Керри
Браун
- МСМонтажёр
Маргарет
Сиксел
- ЭЛОператор
Эндрю
Лесни
- НУКомпозитор
Найджел
Уэстлейк