Бестселлер
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Бестселлер (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.42020, Best Sellers
Комедия, Драма97 мин18+

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О фильме

Предприимчивая англичанка Люси Стейнбридж получает в наследство от умершего отца книжное издательство – довольно именитое, но погрязшее в долгах. В общем, бизнес надо спасать. И героиня уверена, что в этом ей поможет автор бестселлера «Атомная осень» Харрис Шоу, не выполнивший условия контракта и задолжавший издательству еще один роман и промо-тур. Люси решает вытащить спивающегося вдовца из творческого кризиса. Но писатель – крепкий орешек и так просто не сдастся в плен активной жизни.

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бестселлер»