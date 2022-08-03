Бестселлер (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.42020, Best Sellers
Комедия, Драма97 мин18+
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О фильме
Предприимчивая англичанка Люси Стейнбридж получает в наследство от умершего отца книжное издательство – довольно именитое, но погрязшее в долгах. В общем, бизнес надо спасать. И героиня уверена, что в этом ей поможет автор бестселлера «Атомная осень» Харрис Шоу, не выполнивший условия контракта и задолжавший издательству еще один роман и промо-тур. Люси решает вытащить спивающегося вдовца из творческого кризиса. Но писатель – крепкий орешек и так просто не сдастся в плен активной жизни.
СтранаВеликобритания, Канада
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЛРРежиссёр
Лина
Росслер
- Актриса
Обри
Плаза
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актёр
Скотт
Спидман
- ЭВАктриса
Эллен
Вонг
- Актёр
Кэри
Элвес
- ЛМАктёр
Люк
Мориссетт
- Актриса
Вероника
Феррес
- ФСАктёр
Фрэнк
Скорпион
- ФСАктриса
Флоренс
Ситу
- ФЛАктёр
Филип
Ле Мэтр
- ЭГСценарист
Энтони
Грико
- АЭПродюсер
Ариэль
Элвис
- Продюсер
Кассиан
Элвес
- ПИПродюсер
Пьер
Ивен
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- РСАктёр дубляжа
Роман
Солошенко
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- НСАктёр дубляжа
Николай
Сырокваш
- ДГХудожник
Доминик
Госслен