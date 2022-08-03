Предприимчивая англичанка Люси Стейнбридж получает в наследство от умершего отца книжное издательство – довольно именитое, но погрязшее в долгах. В общем, бизнес надо спасать. И героиня уверена, что в этом ей поможет автор бестселлера «Атомная осень» Харрис Шоу, не выполнивший условия контракта и задолжавший издательству еще один роман и промо-тур. Люси решает вытащить спивающегося вдовца из творческого кризиса. Но писатель – крепкий орешек и так просто не сдастся в плен активной жизни.

