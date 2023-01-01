Бессмертная возлюбленная (фильм, 1994) смотреть онлайн

Сюжет

Гари Олдман играет Людвига ван Бетховена в масштабном байопике, пытающемся ответить на вопрос, кем была загадочная «бессмертная возлюбленная», которой великий композитор посвятил последнее письмо.



1827 год. Людвиг ван Бетховен скончался в Вене в возрасте 56 лет. Его добрый приятель и помощник Антон Шиндлер разбирает дела покойного и находит завещание и странное письмо. В них говорится, что вся музыка, дела и даже поместье известный композитор оставил некой «бессмертной возлюбленной». К сожалению, настоящее имя этой женщины нигде не упоминается, так что Шиндлеру приходится начать целое расследование, чтобы понять, кто она такая. Он встречает разных дам, сыгравших в жизни Бетховена важную роль, и пытается ответить на вопрос, какая из них оказалась самой важной.



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