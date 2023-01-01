Бессмертная возлюбленная (фильм, 1994) смотреть онлайн
Сюжет
Гари Олдман играет Людвига ван Бетховена в масштабном байопике, пытающемся ответить на вопрос, кем была загадочная «бессмертная возлюбленная», которой великий композитор посвятил последнее письмо.
1827 год. Людвиг ван Бетховен скончался в Вене в возрасте 56 лет. Его добрый приятель и помощник Антон Шиндлер разбирает дела покойного и находит завещание и странное письмо. В них говорится, что вся музыка, дела и даже поместье известный композитор оставил некой «бессмертной возлюбленной». К сожалению, настоящее имя этой женщины нигде не упоминается, так что Шиндлеру приходится начать целое расследование, чтобы понять, кто она такая. Он встречает разных дам, сыгравших в жизни Бетховена важную роль, и пытается ответить на вопрос, какая из них оказалась самой важной.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы, Детективы
Рейтинг
- БРРежиссёр
Бернард
Роуз
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Ерун
Краббе
- Актриса
Изабелла
Росселлини
- ЙтАктриса
Йоханна
тер Стеге
- МХАктёр
Марко
Хофшнайдер
- ММАктриса
Мириам
Маргулис
- БХАктёр
Бэрри
Хамфриз
- Актриса
Валерия
Голино
- ДХАктёр
Джерард
Хоран
- КФАктёр
Кристофер
Фулфорд
- БРСценарист
Бернард
Роуз
- БДПродюсер
Брюс
Дэвей
- СМПродюсер
Стефен
МакЭвети
- ДМХудожник
Джон
Майр
- ММХудожник
Маурицио
Милленотти
- ПСОператор
Питер
Сушицки