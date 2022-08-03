Беспощадный шторм (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет разворачивается во время шторма, когда на ферме главных персонажей Тома и Джиллиан появляется таинственный незнакомец Силас и просит укрытия. Силас оказывается единственным, кто способен помочь Тому, Джиллиан и их маленькому сыну выжить, но пока семья оценивает масштабы стихии, им начинает угрожать нечто более страшное, чем силы природы.

