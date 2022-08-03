Беспощадный шторм
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Беспощадный шторм

Беспощадный шторм (фильм, 2010) смотреть онлайн

6.62010, The Final Storm
Ужасы, Триллер88 мин18+

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О фильме

Сюжет разворачивается во время шторма, когда на ферме главных персонажей Тома и Джиллиан появляется таинственный незнакомец Силас и просит укрытия. Силас оказывается единственным, кто способен помочь Тому, Джиллиан и их маленькому сыну выжить, но пока семья оценивает масштабы стихии, им начинает угрожать нечто более страшное, чем силы природы.

Страна
Германия, Канада
Жанр
Ужасы, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.8 IMDb