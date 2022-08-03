Беспощадный шторм (фильм, 2010) смотреть онлайн
6.62010, The Final Storm
Ужасы, Триллер88 мин18+
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О фильме
Сюжет разворачивается во время шторма, когда на ферме главных персонажей Тома и Джиллиан появляется таинственный незнакомец Силас и просит укрытия. Силас оказывается единственным, кто способен помочь Тому, Джиллиан и их маленькому сыну выжить, но пока семья оценивает масштабы стихии, им начинает угрожать нечто более страшное, чем силы природы.
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
3.8 IMDb
- УБРежиссёр
Уве
Болл
- СБАктёр
Стив
Бачич
- ЛХАктриса
Лорен
Холли
- Актёр
Люк
Перри
- КХАктёр
Коул
Хэппелл
- БМАктёр
Блу
Манкума
- Актёр
Майкл
Эклунд
- ББАктёр
Боб
Боттьери
- Актёр
Дэн
Кларк
- БСАктёр
Брайан
С. Найт
- АОАктёр
Андреас
Олавария
- УБПродюсер
Уве
Болл
- Продюсер
Шон
Уильямсон
- Продюсер
Дэн
Кларк
- АОПродюсер
Андреас
Олавария
- АЛХудожница
Айеиша
Ли
- МНОператор
Матиас
Нойманн