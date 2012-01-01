Бесплатные образцы (фильм, 2012) смотреть онлайн
6.92012, FREE SAMPLES
Драмы, Комедии76 мин18+
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Сюжет
Бывшая студентка юридического факультета Стэнфордского университета Джиллиан уезжает в Лос-Анджелес, чтобы выяснить, что она хочет делать дальше со своей жизнью. И в день рождения своего парня она вынуждена сидеть вместо подруги в фургоне мороженщика, раздавая бесплатные образцы мороженог�о и отбиваясь от местных жителей.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb