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Бесплатные образцы

Бесплатные образцы (фильм, 2012) смотреть онлайн

6.92012, FREE SAMPLES
Драмы, Комедии76 мин18+

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Сюжет

Бывшая студентка юридического факультета Стэнфордского университета Джиллиан уезжает в Лос-Анджелес, чтобы выяснить, что она хочет делать дальше со своей жизнью. И в день рождения своего парня она вынуждена сидеть вместо подруги в фургоне мороженщика, раздавая бесплатные образцы мороженого и отбиваясь от местных жителей.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb