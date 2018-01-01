Биография

Типпи Хедрен — американская актриса кино. Обладательница премии «Золотой глобус». Родилась в Миннесоте 19 января 1930 года. В подростковые годы урожденная Натали Кэй Хедрен начала участвовать в модных показах в магазинах одежды. В 18 лет переехала в Нью-Йорк, где снялась в небольшой роли в музыкальной комедии «Маленькая девочка». Актерской карьере предпочла модельную и в 50-60-е годы успешно покоряла модные подиумы. В 1963 году на одной из телепрограмм ее заметил режиссер Альфред Хичкок и предложил роль в своем фильме. С тех пор начался путь Типпи — так ее называл отец — в кинематографе. Роль Мелани Дэниелз в хичкоковском хорроре «Птицы» моментально сделала Типпи Хедрен звездой. Работа актрисы удостоилась престижной кинопремии «Золотой глобус», а журнал Premiere включил ее героиню в топ-100 величайших персонажей всех времен. Годом позже Типпи появилась еще в одном триллере режиссера — «Марни», где выступила в дуэте с Шоном Коннери. Разделила съемочную площадку с Софи Лорен и Марлоном Брандо в фильме Чарли Чаплина «Графиня из Гонконга». В приключенческой комедии «Рев» актриса не только исполнила главную роль, но и попробовала себя в качестве продюсера. В 80-е пополнила биографию сериалами «Отель», «Сказки темной стороны», «Она написала убийство», «Дерзкие и красивые». Приняла участие в проекте «Альфред Хичкок представляет», включающий обновленные версии историй культового режиссера. В 1990 году отметилась ролью Флоренс Петеры в триллере «Жилец». Среди других заметных проектов с участием актрисы — киноленты и сериалы «Как в кино», «Глазами убийцы», «Надежда Чикаго», «Гражданка Рут», «Провиденс», «C.S.I. Место преступления», «Джули и Джек», «Воспитывая Хоуп», «Четыре тысячи четыреста». В 2013 году актриса сыграла камео в эпизоде сериала «Город хищниц».