Бешеный пес и Глори
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Бешеный пес и Глори

Бешеный пес и Глори (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, Бешеный пес и Глори
Драмы, Мелодрамы92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История робкого полицейского — фотографа Уэйна Добби, в шутку прозванного коллегами Бешеным Псом, и гангстера Фрэнка Мило. Уэйн случайно спасает жизнь Фрэнка, и тот присылает ему в качестве подарка девушку Глори…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бешеный пес и Глори»

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