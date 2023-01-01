Бешеный пес и Глори (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, Бешеный пес и Глори
Драмы, Мелодрамы92 мин18+
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Сюжет
История робкого полицейского — фотографа Уэйна Добби, в шутку прозванного коллегами Бешеным Псом, и гангстера Фрэнка Мило. Уэйн случайно спасает жизнь Фрэнка, и тот присылает ему в качестве подарка девушку Глори…
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
МакНотон
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актриса
Ума
Турман
- Актёр
Билл
Мюррей
- ДКАктёр
Дэвид
Карузо
- МСАктёр
Майк
Старр
- ТТАктёр
Том
Таулз
- Актриса
Кэти
Бейкер
- ДААктёр
Дерек
Аннансиэйшн
- ДХАктёр
Даг
Хара
- ИЛАктёр
Ивэ�н
Лайонел
- РПСценарист
Ричард
Прайс
- БДПродюсер
Барбара
Де Фина
- Продюсер
Мартин
Скорсезе
- САПродюсер
Стивен
А. Джонс
- РППродюсер
Ричард
Прайс
- РРХудожница
Рита
Райек
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- ЕММонтажёр
Елена
Маганини
- КММонтажёр
Крэйг
МакКэй
- РМОператор
Робби
Мюллер
- ЭБКомпозитор
Элмер
Бернстайн