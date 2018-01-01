Wink
Фильмы
Бешеное золото
Актёры и съёмочная группа фильма «Бешеное золото»

Режиссёры

Самсон Самсонов

Режиссёр

Актёры

Майя Эглите

Актриса
Борис Иванов

Актёр
Валентин Гафт

Актёр
Нонна Терентьева

Актриса
Николай Ерофеев

Актёр
Николай Олялин

Актёр
Глеб Стриженов

Актёр
Ольга Яковлева

Актриса
Юрий Собольков

Актёр

Сценаристы

Самсон Самсонов

Сценарист
Дж. Б. Пристли

J.B. Priestley
Сценарист

Операторы

Евгений Гуслинский

Оператор

Композиторы

Эдуард Артемьев

Композитор