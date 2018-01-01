Wink
Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа
Актёры и съёмочная группа фильма «Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа»

Режиссёры

Мэттью Миле

Matthew Miele
Режиссёр

Актёры

Уильям Фихтнер

William Fichtner
Актёр
Том Форд

Tom Ford
Актёр
Шер

Cher
Актриса
Барбра Стрейзанд

Barbra Streisand
Актриса
Кэндис Берген

Candice Bergen
Актриса
Мэри-Кейт Олсен

Mary-Kate Olsen
Актриса
Эшли Олсен

Ashley Olsen
Актриса
Сьюзэн Луччи

Susan Lucci
Актриса
Николь Ричи

Nicole Richie
Актриса
Джорджина Чапмэн

Georgina Chapman
Актриса
Джоан Риверз

Joan Rivers
Актриса

Сценаристы

Мэттью Миле

Matthew Miele
Сценарист

Продюсеры

Эндрю Маллой

Andrew Malloy
Продюсер

Монтажёры

Джастин Бэйр

Justin Bare
Монтажёр

Операторы

Джастин Бэйр

Justin Bare
Оператор

Композиторы

Фрэнки Роуз

Frankie Rose
Композитор
Паров Стелар

Parov Stelar
Композитор