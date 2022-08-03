Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа
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Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа

Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Scatter My Ashes at Bergdorf's
Документальный89 мин12+

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О фильме

Добро пожаловать в волнительный и захватывающий мир высокой моды! Фильм раскроет закулисные тайны мира моды, откроет доступ к неожиданным подробностям и тонкостям модного мира из первых рук таких знаменитых дизайнеров как Дольче и Габбана, Карл Лагерфельд, Майкл Корс, Кристиан Лабутен и др. А также расскажет, как самый дорогой универмаг в мире «Бергдорф Гудман» взобрался на вершину модного Олимпа.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа»