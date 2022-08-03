Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Scatter My Ashes at Bergdorf's
Документальный89 мин12+
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О фильме
Добро пожаловать в волнительный и захватывающий мир высокой моды! Фильм раскроет закулисные тайны мира моды, откроет доступ к неожиданным подробностям и тонкостям модного мира из первых рук таких знаменитых дизайнеров как Дольче и Габбана, Карл Лагерфельд, Майкл Корс, Кристиан Лабутен и др. А также расскажет, как самый дорогой универмаг в мире «Бергдорф Гудман» взобрался на вершину модного Олимпа.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ММРежиссёр
Мэттью
Миле
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- Актёр
Том
Форд
- Актриса
Шер
- БСАктриса
Барбра
Стрейзанд
- Актриса
Кэндис
Берген
- Актриса
Мэри-Кейт
Олсен
- Актриса
Эшли
Олсен
- СЛАктриса
Сьюзэн
Луччи
- НРАктриса
Николь
Ричи
- ДЧАктриса
Джорджина
Чапмэн
- ДРАктриса
Джоан
Риверз
- ММСценарист
Мэттью
Миле
- ЭМПродюсер
Эндрю
Маллой
- ДБМонтажёр
Джастин
Бэйр
- ДБОператор
Джастин
Бэйр
- ФРКомпозитор
Фрэнки
Роуз
- ПСКомпозитор
Паров
Стелар