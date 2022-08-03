Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа (фильм, 2013) смотреть онлайн

Добро пожаловать в волнительный и захватывающий мир высокой моды! Фильм раскроет закулисные тайны мира моды, откроет доступ к неожиданным подробностям и тонкостям модного мира из первых рук таких знаменитых дизайнеров как Дольче и Габбана, Карл Лагерфельд, Майкл Корс, Кристиан Лабутен и др. А также расскажет, как самый дорогой универмаг в мире «Бергдорф Гудман» взобрался на вершину модного Олимпа.

