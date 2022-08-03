Омнитрикс - супер оружие способное уничтожить всю вселенную, случайно было активировано бомбой во время битвы Бена с доктором Энимо. Об активации Омнитрикса узнаeт Тетракс и вместе с пилотом по имени Глуто отправляется на Землю, чтобы помочь.

