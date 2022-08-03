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Бен 10. Секрет омнитрикса

Бен 10. Секрет омнитрикса (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Ben 10
Мультфильм, Приключения67 мин12+

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О фильме

Омнитрикс - супер оружие способное уничтожить всю вселенную, случайно было активировано бомбой во время битвы Бена с доктором Энимо. Об активации Омнитрикса узнаeт Тетракс и вместе с пилотом по имени Глуто отправляется на Землю, чтобы помочь.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бен 10. Секрет омнитрикса»