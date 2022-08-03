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Бен 10. Проблемы роста

Бен 10. Проблемы роста (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Ben 10
Мультфильм, Приключения21 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Бен и Гвен отправились на водные горки. Они хотели прокатиться на самой крутой горке, но Бен был для нее мал ростом. Он хотел превратиться в Челюсти, но часы превратили его в Гуманоида…

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бен 10. Проблемы роста»