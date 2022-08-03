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Бен 10. Бен против 10 злодеев. Часть 2

Бен 10. Бен против 10 злодеев. Часть 2 (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Ben 10
Мультфильм, Приключения21 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Дядя Макс, Бен, Гвен и Купер спрятались на базе Рашмор. Злодеи не должны взять субэнергию. Купер создал роботов-охранников, но их это не остановило.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бен 10. Бен против 10 злодеев. Часть 2»