Белым по черному (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.52019, Белым по черному
Короткометражка15 мин18+
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О фильме
Честный шахтeр признается своей жене в измене, и после этого остается идеально чистым, даже после работы в шахте. Из-за этого вся его жизнь идeт под откос.
СтранаРоссия
ЖанрКороткометражка
КачествоFull HD
Время15 мин / 00:15
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
- АМРежиссёр
Антон
Мамыкин
- ГМАктёр
Георгий
Маришин
- АМАктриса
Анна
Марлиони
- Актриса
Светлана
Колпакова
- ЮЛАктёр
Юрий
Лопарев
- Актёр
Михаил
Мухин
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- ТПАктриса
Татьяна
Плетнева
- СШАктёр
Сергей
Шанин
- АМСценарист
Антон
Мамыкин
- СЖПродюсер
Светлана
Железнова
- АМПродюсер
Антон
Мамыкин
- ДКПродюсер
Дмитрий
Куповых
- АБМонтажёр
Александр
Бутов
- АБОператор
Александр
Бутов
- АБКомпозитор
Александр
Бутов