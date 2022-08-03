Белым по черному
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Белым по черному

Белым по черному (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.52019, Белым по черному
Короткометражка15 мин18+

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О фильме

Честный шахтeр признается своей жене в измене, и после этого остается идеально чистым, даже после работы в шахте. Из-за этого вся его жизнь идeт под откос.

Страна
Россия
Жанр
Короткометражка
Качество
Full HD
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Белым по черному»