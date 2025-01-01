Белоснежка (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Snow White
Мюзикл, Фэнтези6+
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О фильме
Юная принцесса Белоснежка прячется в домике семи гномов от злой мачехи-колдуньи, которая завидует её красоте.
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СтранаСША, Италия, Великобритания
ЖанрСемейный, Мюзикл, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Уэбб
- ДКАктёр
Джейсон
Кравиц
- РЗАктриса
Рэйчел
Зеглер
- ГГАктриса
Галь
Гадот
- МКАктёр
Мартин
Клебба
- Актёр
Титус
Берджесс
- ДСАктёр
Джереми
Свифт
- ЭБАктёр
Эндрю
Барт Фельдман
- ДСАктёр
Джордж
Салазар
- ЭСценарист
Эрин
Крессида Уилсон
- ВГСценарист
Вильгельм
Гримм
- ЯГСценарист
Якоб
Гримм
- ДЛПродюсер
Джаред
ЛеБофф
- Продюсер
Каллум
МакДугалл
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- МСМонтажёр
Марк
Сэнгер