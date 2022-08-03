Белль (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.42013, Belle
Драма, Биография99 мин18+
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О фильме
В основу сюжета положена реальная история жизни Дайдо Элизабет Белль — незаконнорожденной мулатки от связи темнокожей женщины Марии Белль с капитаном британского королевского флота Джона Линдси. Действия фильма разворачиваются в XVIII столетии в Англии.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама, Биография
КачествоFull HD, SD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ААРежиссёр
Амма
Асанте
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- Актёр
Том
Уилкинсон
- СРАктёр
Сэм
Рид
- Актриса
Эмили
Уотсон
- Актриса
Сара
Гадон
- Актриса
Миранда
Ричардсон
- ПУАктриса
Пенелопа
Уилтон
- Актёр
Том
Фелтон
- ДНАктёр
Джеймс
Нортон
- Актёр
Мэттью
Гуд
- МССценарист
Мисан
Сагай
- ДДПродюсер
Дэмиэн
Джонс
- СКПродюсер
Стив
Кристиан
- ККПродюсер
Крис
Коллинз
- ХДПродюсер
Хилари
Дэвис
- ТДХудожница
Тина
Джонс
- ВБМонтажёр
Виктория
Бойделл
- БСОператор
Бен
Смитхард
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман