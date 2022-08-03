В основу сюжета положена реальная история жизни Дайдо Элизабет Белль — незаконнорожденной мулатки от связи темнокожей женщины Марии Белль с капитаном британского королевского флота Джона Линдси. Действия фильма разворачиваются в XVIII столетии в Англии.

