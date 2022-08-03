Белль
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Белль (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.42013, Belle
Драма, Биография99 мин18+

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О фильме

В основу сюжета положена реальная история жизни Дайдо Элизабет Белль — незаконнорожденной мулатки от связи темнокожей женщины Марии Белль с капитаном британского королевского флота Джона Линдси. Действия фильма разворачиваются в XVIII столетии в Англии.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белль»