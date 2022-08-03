Белль и Себастьян: Друзья навек HD (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre
Приключения, Семейный87 мин6+
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О фильме
Смелый мальчик Себастьян и мудрая собака Белль вместе прошли Вторую мировою войну и по-прежнему дружат. Белль родила троих щенков, а Себастьян отметил двенадцатилетие. Благополучную жизнь друзей омрачает жестокий Джозеф, который представляется настоящим хозяином Белль и похищает собаку.
СтранаФранция
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ККРежиссёр
Кловис
Корнийяк
- ФБАктёр
Феликс
Боссюэ
- Актёр
Чеки
Карио
- ККАктёр
Кловис
Корнийяк
- ТНАктёр
Тьерри
Нёвик
- МШАктриса
Марго
Шателье
- АПАктёр
Андре
Пенверн
- АБАктриса
Анн
Бенуа
- Актриса
Лилу
Фогли
- НТАктриса
Наэль
Томас
- МВАктёр
Матье
Вартер
- ФБПродюсер
Фредерик
Брийон
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- ЖЛПродюсер
Жиль
Легран
- КМПродюсер
Клеман
Мисерез
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Янайт
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ЖЭМонтажёр
Жан-Франсуа
Эли
- ТПОператор
Тьерри
Пуге
- ААКомпозитор
Арман
Амар