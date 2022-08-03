Белль и Себастьян: Друзья навек HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

Смелый мальчик Себастьян и мудрая собака Белль вместе прошли Вторую мировою войну и по-прежнему дружат. Белль родила троих щенков, а Себастьян отметил двенадцатилетие. Благополучную жизнь друзей омрачает жестокий Джозеф, который представляется настоящим хозяином Белль и похищает собаку.

