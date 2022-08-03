Белль и Себастьян: Друзья навек HD
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Белль и Себастьян: Друзья навек HD

Белль и Себастьян: Друзья навек HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre
Приключения, Семейный87 мин6+

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О фильме

Смелый мальчик Себастьян и мудрая собака Белль вместе прошли Вторую мировою войну и по-прежнему дружат. Белль родила троих щенков, а Себастьян отметил двенадцатилетие. Благополучную жизнь друзей омрачает жестокий Джозеф, который представляется настоящим хозяином Белль и похищает собаку.

Страна
Франция
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белль и Себастьян: Друзья навек HD»