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Белль HD

Белль HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Belle HD
Драмы99 мин12+

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Сюжет

В основу сюжета положена реальная история жизни Дайдо Элизабет Белль — незаконнорожденной мулатки от связи темнокожей женщины Марии Белль с капитаном британского королевского флота Джона Линдси. Действия фильма разворачиваются в XVIII столетии в Англии. В стране процветает рабство, а цвет кожи дает преимущество во всех аспектах жизни.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белль HD»

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