Белль HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

В основу сюжета положена реальная история жизни Дайдо Элизабет Белль — незаконнорожденной мулатки от связи темнокожей женщины Марии Белль с капитаном британского королевского флота Джона Линдси. Действия фильма разворачиваются в XVIII столетии в Англии. В стране процветает рабство, а цвет кожи дает преимущество во всех аспектах жизни.



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