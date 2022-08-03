Бегущий в лабиринте (фильм, 2014) смотреть онлайн

Научно-фантастический фильм «Бегущий в лабиринте» — триллер о подростках, ставших жертвами какого-то странного эксперимента



Томас приходит в себя в лифте, который стремительно несется вверх. Как он здесь оказался, юноша не помнит. Он вообще ничего, кроме своего имени, не может вспомнить. Вскоре Томас попадает в замкнутое пространство — Глэйд, где живут еще несколько десятков таких же юношей. Выход из этой темницы есть — надо только выбраться из постоянно меняющегося лабиринта. Но если заблудишься, замешкаешься и не вернешься в убежище с наступлением ночи, погибнешь. С появлением Томаса привычный порядок нарушается, а когда лифт привозит в Глэйд первую девушку, становится ясно: время на исходе.



Если любите атмосферные фильмы-антиутопии, которые не торопятся раскрывать свои секреты, вам будет интересно смотреть «Бегущий в лабиринте».

