Бегущий в лабиринте (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Научно-фантастический фильм «Бегущий в лабиринте» — триллер о подростках, ставших жертвами какого-то странного эксперимента
Томас приходит в себя в лифте, который стремительно несется вверх. Как он здесь оказался, юноша не помнит. Он вообще ничего, кроме своего имени, не может вспомнить. Вскоре Томас попадает в замкнутое пространство — Глэйд, где живут еще несколько десятков таких же юношей. Выход из этой темницы есть — надо только выбраться из постоянно меняющегося лабиринта. Но если заблудишься, замешкаешься и не вернешься в убежище с наступлением ночи, погибнешь. С появлением Томаса привычный порядок нарушается, а когда лифт привозит в Глэйд первую девушку, становится ясно: время на исходе.
Если любите атмосферные фильмы-антиутопии, которые не торопятся раскрывать свои секреты, вам будет интересно смотреть «Бегущий в лабиринте».
СтранаСША, Великобритания, Канада
ЖанрФантастика, Приключения, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
- УБРежиссёр
Уэс
Болл
- ДОАктёр
Дилан
О’Брайен
- ТСАктёр
Томас
Сэнгстер
- Актриса
Кая
Скоделарио
- Актёр
Уилл
Поултер
- КХАктёр
Ки
Хон Ли
- БКАктёр
Блейк
Купер
- АААктёр
Амл
Амин
- АДАктёр
Алекс
Дж. Флорес
- Актёр
Джейкоб
Латимор
- Актриса
Патриша
Кларксон
- НОСценарист
Ной
Оппенхайм
- ДДСценарист
Джеймс
Дэшнер
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- ЭГПродюсер
Эллен
Голдсмит-Вейн
- ЛСПродюсер
Ли
Столлман
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ПВАктёр дубляжа
Петр
Вечерков
- АКАктёр дубляжа
Антон
Кутузов
- СМХудожница
Симонетта
Мариано
- ДЦМонтажёр
Дэн
Циммерман
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк