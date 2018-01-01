Wink
Бегущий в лабиринте HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Бегущий в лабиринте HD»

Режиссёры

Уэс Болл

Wes Ball
Режиссёр

Актёры

Дилан О’Брайен

Dylan O'Brien
АктёрThomas
Томас Сэнгстер

Thomas Sangster
АктёрNewt
Кая Скоделарио

Kaya Scodelario
АктрисаTeresa
Уилл Поултер

Will Poulter
АктёрGally
Ки Хон Ли

Ki Hong Lee
АктёрMinho
Блейк Купер

Blake Cooper
АктёрChuck
Амл Амин

Aml Ameen
АктёрAlby
Алекс Дж. Флорес

Alexander Flores
АктёрWinston
Джейкоб Латимор

Jacob Latimore
АктёрJeff
Патриша Кларксон

Patricia Clarkson
АктрисаAva Paige

Сценаристы

Ной Оппенхайм

Noah Oppenheim
Сценарист
Джеймс Дэшнер

James Dashner
Сценарист

Продюсеры

Марти Бауэн

Marty Bowen
Продюсер
Вик Годфри

Wyck Godfrey
Продюсер
Эллен Голдсмит-Вейн

Ellen Goldsmith-Vein
Продюсер
Ли Столлман

Lee Stollman
Продюсер

Актёры дубляжа

Глеб Гаврилов

Актёр дубляжа
Иван Чабан

Актёр дубляжа
Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа
Петр Вечерков

Актёр дубляжа
Антон Кутузов

Актёр дубляжа

Художники

Симонетта Мариано

Simonetta Mariano
Художница

Монтажёры

Дэн Циммерман

Dan Zimmerman
Монтажёр

Операторы

Энрике Чедьяк

Enrique Chediak
Оператор