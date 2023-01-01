Бегущий человек (фильм, 1987) смотреть онлайн

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Фильм «Бегущий человек» (1987) — американский фантастический боевик с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Фильм-антиутопия снят по мотивам одноименного произведения культового фантаста Стивена Кинга, но, несмотря на это, экранизация далека от сюжета романа. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Бегущий человек» в хорошем качестве. Действие фильма происходит в 2017 году. Америка переживает последствия мирового экономического кризиса, остро ощущается нехватка продуктов питания, природных ресурсов и нефтепродуктов. Политическая власть в стране тотально и жестко контролирует общество — демократические институты разрушены, искусство, музыка и средства коммуникации подвергаются цензуре, а инакомыслие всячески преследуется. Государство также контролирует телевидение, так садистское шоу «Бегущий человек» становится самой популярной программой за всю его историю. Участники шоу — заключенные тюрем, которые победу могут обменять на свободу. Для того чтобы стать победителем, надо всего лишь пройти жестокие испытания и выжить. Полицейский Бэн Ричардс (Арнольд Шварценеггер), получив приказ расстрелять толпу голодных мирных жителей, отказывается подчиняться. Теперь ему предстоит принять участие в шоу «Бегущий человек» … Чтобы следить за смертельной схваткой Бэна Ричардса с политической системой США, советуем смотреть онлайн фильм «Бегущий человек» в хорошем качестве.



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