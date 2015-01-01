Беглецы (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Крутой коп и голливудский актeр, любитель вечеринок, вынуждены действовать сообща, когда на полицейский участок, в котором они оказались, нападает группа наемников. Продержаться до прибытия помощи будет ох как не просто – нападающие очень хорошо подготовлены, к тому же кто-то «очень вовремя» лишил здание связи с внешним миром.



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