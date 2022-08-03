Банда котиков
Банда котиков

Банда котиков (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.82015, Don Gato: El Inicio de la Pandilla
Мультфильм85 мин6+

Анимационная история о банде бездомных котов под предводительством Главкота, живущих на улицах Нью-Йорка. Лохматые проныры устали рыться в мусорных баках и собираются пробиться на самый верх.

Мексика
Мультфильм
SD
85 мин / 01:25

5.7 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Банда котиков»