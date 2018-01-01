Wink
Банда котиков
Актёры и съёмочная группа фильма «Банда котиков»

Режиссёры

Андрес Кутерье

Andrés Couturier
Режиссёр

Актёры

Джейсон Харрис

Jason Harris
АктёрTop Cat / Choo Choo / Brain
Крис Эджерли

Chris Edgerly
АктёрBenny
Мэттью Пьяцци

Matthew Piazzi
АктёрFancy-Fancy
Дидрих Бадер

Diedrich Bader
АктёрBad Dog / Waiter
Мариев Херингтон

Marieve Herington
АктрисаPanther
Джои Д’Аурия

Joey D'Auria
АктёрRat
Лаури Фрайзер

Lauri Fraser
АктрисаMrs. B
Чарльз Адлер

Charlie Adler
АктёрGranny Dibble
Дэвид Боут

David Boat
АктёрChief Thumbton

Сценаристы

Джеймс Криг

James Krieg
Сценарист
Дуглас Лангдэйл

Doug Langdale
Сценарист
Хорхе Рамирес Суарес

Jorge Ramírez Suárez
Сценарист
Джозеф Барбера

Joseph Barbera
Сценарист

Продюсеры

Фернандо Де Фуэнтес

Fernando de Fuentes
Продюсер
Кристофер Миллер

Christopher Miller
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Михаил Кшиштовский

Актёр дубляжа
Евгений Хазов

Актёр дубляжа
Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Денис Строев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Патрик Дэнс

Patrick Danse
Монтажёр

Композиторы

Леонсио Лара

Leoncio Lara
Композитор