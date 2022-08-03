Бамблби 3D
Бамблби 3D

Бамблби 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Bumblebee
Фантастика, Боевик109 мин6+

О фильме

Оптимус Прайм решает создать на Земле базу, куда трансформеры могли бы перебраться с Кибертрона. Защищать территорию до прибытия подмоги отправляется Бамблби, но после нападения десептикона он остается на Земле одиноким и беспамятным. Таким его находит юная Чарли, переживающая личную драму.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

