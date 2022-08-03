Бамблби 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн

Оптимус Прайм решает создать на Земле базу, куда трансформеры могли бы перебраться с Кибертрона. Защищать территорию до прибытия подмоги отправляется Бамблби, но после нападения десептикона он остается на Земле одиноким и беспамятным. Таким его находит юная Чарли, переживающая личную драму.

