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Балтийская слава
Актёры и съёмочная группа фильма «Балтийская слава»

Актёры и съёмочная группа фильма «Балтийская слава»

Режиссёры

Ян Фрид

Ян Фрид

Режиссёр

Актёры

Иосиф Кутянский

Иосиф Кутянский

АктёрФедор Лютов
Павел Кадочников

Павел Кадочников

АктёрАлександр Борисович Ордынцев
Леонид Кмит

Леонид Кмит

АктёрТимофей Иванович Вихарев
Николай Макеев

Николай Макеев

АктёрВасилий Еремин
Михаил Иванов

Михаил Иванов

АктёрПетрович
Инна Выходцева

Инна Выходцева

АктрисаЛюся Зарницына
Наталья Каташева

Наталья Каташева

АктрисаТатьяна
Герман Орлов

Герман Орлов

АктёрЖилин
Владислав Стржельчик

Владислав Стржельчик

АктёрАнтон Сергеевич Батурин
Ефим Копелян

Ефим Копелян

Актёрфельдфебель Сусликов

Сценаристы

Алексей Зиновьев

Алексей Зиновьев

Сценарист

Операторы

Вениамин Левитин

Вениамин Левитин

Оператор