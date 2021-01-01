Автостопом на автобусе (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Пенсионер со льготным билетом отправляется в насыщенную событиями автобусную поездку по Великобритании, чтобы исполнить желание своей покойной жены. В главной роли – Тимоти Сполл, загримированный под старика. Том, 90-летний вдовец, не может смириться со смертью жены, и решает отправиться в путешествие по стране, чтобы вместе с ее прахом проехать от своего дома до места, где они когда-то встретились в первый раз. Таким образом он хочет выполнить обещание, которое дал жене еще при жизни. Что будет происходить в поездке и каким образом Том станет интернет-звездой – узнаете, посмотрев онлайн фильм «Автостопом на автобусе» на Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания, ОАЭ
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ГМРежиссёр
Гиллис
МакКиннон
- Актёр
Тимоти
Сполл
- ФЛАктриса
Филлис
Логан
- НМАктриса
Натали
Митсон
- БЮАктёр
Бен
Юинг
- ППАктриса
Патриша
Пантера
- СДАктёр
Стивен
Даффи
- СЭАктриса
Саския
Эшдаун
- СКАктёр
Скотт
Кэмпбелл
- ЭКАктриса
Энн
Кидд
- АГАктриса
Айла
Гэвин
- РБПродюсер
Рой
Болтер
- СППродюсер
Сол
Пападопулос
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- НЛКомпозитор
Ник
Ллойд Веббер