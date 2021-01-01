Автостопом на автобусе (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Пенсионер со льготным билетом отправляется в насыщенную событиями автобусную поездку по Великобритании, чтобы исполнить желание своей покойной жены. В главной роли – Тимоти Сполл, загримированный под старика. Том, 90-летний вдовец, не может смириться со смертью жены, и решает отправиться в путешествие по стране, чтобы вместе с ее прахом проехать от своего дома до места, где они когда-то встретились в первый раз. Таким образом он хочет выполнить обещание, которое дал жене еще при жизни. Что будет происходить в поездке и каким образом Том станет интернет-звездой – узнаете, посмотрев онлайн фильм «Автостопом на автобусе» на Wink.



Автостопом на автобусе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.