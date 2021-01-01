Автостопом на автобусе
Wink
Фильмы
Автостопом на автобусе
8.32021, The Last Bus
Драмы82 мин16+

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Автостопом на автобусе (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Пенсионер со льготным билетом отправляется в насыщенную событиями автобусную поездку по Великобритании, чтобы исполнить желание своей покойной жены. В главной роли – Тимоти Сполл, загримированный под старика. Том, 90-летний вдовец, не может смириться со смертью жены, и решает отправиться в путешествие по стране, чтобы вместе с ее прахом проехать от своего дома до места, где они когда-то встретились в первый раз. Таким образом он хочет выполнить обещание, которое дал жене еще при жизни. Что будет происходить в поездке и каким образом Том станет интернет-звездой – узнаете, посмотрев онлайн фильм «Автостопом на автобусе» на Wink.

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Информация

Страна
Великобритания, ОАЭ
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Автостопом на автобусе»

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