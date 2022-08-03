Аватар: Легенда об Аанге. Осада Севера. Часть 1 (фильм, 2005) смотреть онлайн

Мир разделен на четыре Народа: Воды, Земли, Воздуха и Огня. У каждого Народа есть Предводитель, который обладает способностями управлять стихией. Они называют себя Магами. Властелин мира и единственный, кто может управлять всеми стихиями, — Аватар.

