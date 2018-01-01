Wink
Аватар: Легенда об Аанге. Болото
Актёры и съёмочная группа фильма «Аватар: Легенда об Аанге. Болото»

Режиссёры

Джанкарло Вольпе

Giancarlo Volpe
Режиссёр
Этан Сполдинг

Ethan Spaulding
Режиссёр
Лорен Макмаллен

Lauren MacMullan
Режиссёр
Дэйв Филони

Dave Filoni
Режиссёр

Актёры

Зак Тайлер Эйсен

Zach Tyler Eisen
АктёрAang
Мэй Уитман

Mae Whitman
АктрисаKatara
Джек Де Сена

Jack De Sena
АктёрSokka
Джесси Флауер

Michaela Jill Murphy
АктрисаToph
Данте Баско

Dante Basco
АктёрPrince Zuko
Мако

Mako
АктёрUncle
Грэй Гриффин

Grey Griffin
АктрисаAzula
Ди Брэдли Бейкер

Dee Bradley Baker
АктёрAppa
Андре Сольюццо

André Sogliuzzo
АктёрHakoda
Крикет Ли

Cricket Leigh
АктрисаMai

Сценаристы

Майкл Данте ДиМартино

Michael Dante DiMartino
Сценарист
Брайан Кониецко

Bryan Konietzko
Сценарист
Аарон Ехаз

Aaron Ehasz
Сценарист
Джон О’Брайан

John O'Bryan
Сценарист

Продюсеры

Майкл Данте ДиМартино

Michael Dante DiMartino
Продюсер
Брайан Кониецко

Bryan Konietzko
Продюсер
Аарон Ехаз

Aaron Ehasz
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Шорохова

Актриса дубляжа
Ольга Зверева

Актриса дубляжа
Алексей Костричкин

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа

Художники

Брайан Кониецко

Bryan Konietzko
Художник

Монтажёры

Джефф Адамс

Jeff Adams
Монтажёр

Композиторы

Бенжамин Винн

Benjamin Wynn
Композитор
Джереми Цуккерман

Jeremy Zuckerman
Композитор