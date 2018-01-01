Wink
Аватар: Легенда о Корре. Воссоединение
Актёры и съёмочная группа фильма «Аватар: Легенда о Корре. Воссоединение»

Режиссёры

Йен Грэм

Ian Graham
Режиссёр
Колин Хек

Colin Heck
Режиссёр
Жуакин Душ Сантуш

Joaquim Dos Santos
Режиссёр
Рю Ги-хён

Ryoo Gi-hyeon
Режиссёр

Актёры

Джанет Вэрни

Janet Varney
АктрисаKorra
Джефф Беннетт

Jeff Bennett
АктёрShiro Shinobi - Radio Broadcaster
Ди Брэдли Бейкер

Dee Bradley Baker
АктёрNaga
П.Дж. Бирн

P.J. Byrne
АктёрBolin
Дэвид Фаустино

David Faustino
АктёрMako
Дж.К. Симмонс

J.K. Simmons
АктёрTenzin
Сейшелл Гэбриел

Seychelle Gabriel
АктрисаAsami Sato
Минди Стерлинг

Mindy Sterling
АктрисаLin Beifong
Логан Уэллс

Logan Wells
АктёрMeelo
Кирнан Шипка

Kiernan Shipka
АктрисаJinora

Сценаристы

Брайан Кониецко

Bryan Konietzko
Сценарист
Джошуа Хэмилтон

Joshua Hamilton
Сценарист
Тим Хедрик

Tim Hedrick
Сценарист
Кэти Маттила

Katie Mattila
Сценарист

Продюсеры

Майкл Данте ДиМартино

Michael Dante DiMartino
Продюсер
Жуакин Душ Сантуш

Joaquim Dos Santos
Продюсер
Брайан Кониецко

Bryan Konietzko
Продюсер
Рю Ги-хён

Ryoo Gi-hyeon
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Шорохова

Актриса дубляжа
Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Александр Дасевич

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа

Художники

Кристин Биан

Christine Bian
Художница

Монтажёры

Джефф Адамс

Jeff Adams
Монтажёр
Кристофер Хинк

Christopher Hink
Монтажёр

Композиторы

Джереми Цуккерман

Jeremy Zuckerman
Композитор