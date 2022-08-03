Аватар: Легенда о Корре. Когда встречаются крайности (фильм, 2012) смотреть онлайн

Действие сериала разворачивается примерно через 70 лет после победы аватара Аанга над Лордом Огня. Корра, уже овладевшая магией воды, земли и огня должна обучиться последнему элементу — магии воздуха. В этом ей может помочь только сын Аанга и Катары — Тензин.

