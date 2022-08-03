Аватар: Легенда о Корре. Дух соревнования (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Legend of Korra
Мультфильм, Приключения22 мин6+
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О фильме
Действие сериала разворачивается примерно через 70 лет после победы аватара Аанга над Лордом Огня. Корра, уже овладевшая магией воды, земли и огня должна обучиться последнему элементу — магии воздуха. В этом ей может помочь только сын Аанга и Катары — Тензин.
СтранаЮжная Корея, США, Япония
ЖанрСемейный, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ЙГРежиссёр
Йен
Грэм
- КХРежиссёр
Колин
Хек
- ЖДРежиссёр
Жуакин
Душ Сантуш
- РГРежиссёр
Рю
Ги-хён
- ДВАктриса
Джанет
Вэрни
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- ПБАктёр
П.Дж.
Бирн
- ДФАктёр
Дэвид
Фаустино
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- СГАктриса
Сейшелл
Гэбриел
- МСАктриса
Минди
Стерлинг
- ЛУАктёр
Логан
Уэллс
- КШАктриса
Кирнан
Шипка
- БКСценарист
Брайан
Кониецко
- ДХСценарист
Джошуа
Хэмилтон
- ТХСценарист
Тим
Хедрик
- КМСценарист
Кэти
Маттила
- МДПродюсер
Майкл
Данте ДиМартино
- ЖДПродюсер
Жуакин
Душ Сантуш
- БКПродюсер
Брайан
Кониецко
- РГПродюсер
Рю
Ги-хён
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- КБХудожница
Кристин
Биан
- ДАМонтажёр
Джефф
Адамс
- КХМонтажёр
Кристофер
Хинк
- ДЦКомпозитор
Джереми
Цуккерман