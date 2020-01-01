8.82020, Ji xian feng
Боевики, Криминал102 мин18+
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Авангард: Арктические волки (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Они берутся за задания, которые другим не под силу. Когда международный синдикат наемников похищает известного бизнесмена, единственным шансом на его спасение становится лихая команда «Авангард», н�е имеющая равных в мастерстве и дерзости.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
4.7 IMDb
- Режиссёр
Стэнли
Тун
- Актёр
Джеки
Чан
- ЯЯАктёр
Ян
Ян
- АЛАктёр
Ай
Лунь
- СЖАктриса
Сюй
Жохань
- ММАктриса
Мия
Муци
- ЧЧАктёр
Чжу
Чжэнтин
- ДЛАктёр
Джексон
Лоу
- ЭХАктёр
Эйад
Хурани
- ДЭАктёр
Десмонд
Элдридж
- Сценарист
Стэнли
Тун
- ТАСценарист
Тиффани
Алисия Тун
- Продюсер
Стэнли
Тун
- БТПродюсер
Барби
Тун
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ПЛАктёр дубляжа
Павел
Ли
- ВСАктёр дубляжа
Вячеслав
Скорик
- ВЛАктриса дубляжа
Вероника
Лукьяненко
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- ПБХудожник
Пол
Барнс
- РСХудожник
Ранджит
Сингх
- ЯЧМонтажёр
Яу
Чи-Вай
- ЛЧОператор
Ли
Чи-Ва
- НВКомпозитор
Нэйтан
Ван