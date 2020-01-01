Авангард: Арктические волки
Wink
Фильмы
Авангард: Арктические волки
8.82020, Ji xian feng
Боевики, Криминал102 мин18+

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Авангард: Арктические волки (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Они берутся за задания, которые другим не под силу. Когда международный синдикат наемников похищает известного бизнесмена, единственным шансом на его спасение становится лихая команда «Авангард», не имеющая равных в мастерстве и дерзости.

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Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Авангард: Арктические волки»

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