Атака на Перл-Харбор (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Конец 30-х годов прошлого века в Японии. Страна неуклонно движется к войне. Адмирал Ямамото, командующий императорским флотом, один из немногих, кто считает, что начинать войну с США нельзя.



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