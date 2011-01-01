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Атака на Перл-Харбор

Атака на Перл-Харбор (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Rengô kantai shirei chôkan: Yamamoto Isoroku
Драмы, Боевики134 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Конец 30-х годов прошлого века в Японии. Страна неуклонно движется к войне. Адмирал Ямамото, командующий императорским флотом, один из немногих, кто считает, что начинать войну с США нельзя.

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Информация

Страна
Япония
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Атака на Перл-Харбор»

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