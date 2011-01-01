Атака на Перл-Харбор (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Rengô kantai shirei chôkan: Yamamoto Isoroku
Драмы, Боевики134 мин18+
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Сюжет
Конец 30-х годов прошлого века в Японии. Страна неуклонно движется к войне. Адмирал Ямамото, командующий императорским флотом, один из немногих, кто считает, что начинать войну с США нельзя.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ИНРежиссёр
Идзуру
Нарусима
- КЯАктёр
Кодзи
Якусё
- ХААктёр
Хироси
Абэ
- СААктёр
Сюити
Азумая
- МБАктёр
Мицугоро
Бандо
- АЭАктёр
Акира
Эмото
- ЁХАктёр
Ёсихико
Хакамада
- МХАктриса
Миэко
Харада
- МИАктёр
Масато
Ибу
- ЮИАктёр
Юсукэ
Иидзука
- ДИАктёр
Дзюн
Ито
- ЯХСценарист
Ясуо
Хасэгава
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ТИКомпозитор
Таро
Ивасиро