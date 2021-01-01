Астрал. Проклятие ведьм (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Обычная тревога беременной женщины или древнее проклятие? Фильм «Астрал. Проклятие ведьм» играет с восприятием не только героини, но и зрителя. Новый хоррор со звездами сериалов «Мыслить как преступник» и «Морская полиция: спецотдел».
Беременная Сара встречает зловещую старуху, которая, как ей кажется, накладывает проклятие на ее нерожденного ребенка. В то же самое время девушка Маша из древнего ведьминского рода готовится принять новые силы от уходящей наставницы. Судьбы двух девушек пересекутся в самых неожиданных ракурсах в дебютной полнометражной работе Пьера Цигаридиса.
Чем закончатся истории обеих девушек? Что станет с Сарой и ее ребенком? Смотрите в фильме «Астрал. Проклятие ведьм» 2021 года на WInk.
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Информация
Рейтинг
- ПЦРежиссёр
Пьер
Цигаридис
- ККАктриса
Кристина
Клебе
- ТФАктёр
Тим
Фокс
- ДСАктёр
Дина
Сильва
- БААктриса
Белль
Адамс
- ЙМАктёр
Йен
Майклс
- МПАктриса
Марина
Пароди
- ДДАктёр
Джейкоб
ДеМонт-Финн
- КГАктёр
Клинт
Гленн
- ККСценарист
Кристина
Клебе
- ПЦСценарист
Пьер
Цигаридис
- ПЦПродюсер
Пьер
Цигаридис
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ПЦМонтажёр
Пьер
Цигаридис
- ПЦОператор
Пьер
Цигаридис