Астрал. Проклятие ведьм (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Обычная тревога беременной женщины или древнее проклятие? Фильм «Астрал. Проклятие ведьм» играет с восприятием не только героини, но и зрителя. Новый хоррор со звездами сериалов «Мыслить как преступник» и «Морская полиция: спецотдел».



Беременная Сара встречает зловещую старуху, которая, как ей кажется, накладывает проклятие на ее нерожденного ребенка. В то же самое время девушка Маша из древнего ведьминского рода готовится принять новые силы от уходящей наставницы. Судьбы двух девушек пересекутся в самых неожиданных ракурсах в дебютной полнометражной работе Пьера Цигаридиса.



Чем закончатся истории обеих девушек? Что станет с Сарой и ее ребенком? Смотрите в фильме «Астрал. Проклятие ведьм» 2021 года на WInk.



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