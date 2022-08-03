Ас из асов (фильм, 1982) смотреть онлайн
8.91982, L'as des as
Комедия, Приключения99 мин12+
О фильме
Джо Кавалье, летчик-ас Первой Мировой войны, бывший боксер и тренер сборной Франции по боксу, отправляется на Олимпиаду 1936 года в Берлин. Обстоятельства складываются так, что он вынужден взять под свою защиту еврейского мальчика Симона Роземблюма и его многочисленную родню. Также судьба сталкивает его с очаровательной французской журналисткой...
СтранаФранция, Германия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
