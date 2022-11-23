Артур и минипуты
Wink
Детям
Артур и минипуты

Артур и минипуты (Фильм, 2006 год) смотреть онлайн

9.42006, Arthur et les Minimoys
Мультфильм, Фэнтези99 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Приключенческое фэнтези для всей семьи от мастера жанра Люка Бессона.

Летние каникулы могут навсегда изменить вашу жизнь… Чтобы убедиться в этом, начните «Артур и минипуты» смотреть онлайн в хорошем качестве.

Десятилетний Артур проводит лето в гостях у бабушки. В загородном доме среди прочих вещей он находит записи своего деда, бесследно исчезнувшего несколько лет назад во время очередного путешествия. Мальчик с удивлением обнаруживает, что дедушке был известен секрет волшебной страны минипутов. Недолго думая, Артур отправляется в удивительную страну в поисках сокровищ…
Что ждет его в краю этих крохотных существ? Узнаете, если будете смотреть онлайн «Артур и минипуты» (2006).

Пользователи сайта Wink могут бесплатно насладиться просмотром фильма «Артур и минипуты» (2006), который лучше всего смотреть онлайн в HD качестве.

Страна
Франция, США, Великобритания
Жанр
Семейный, Мультфильм, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Артур и минипуты»