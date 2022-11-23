Артур и минипуты (Фильм, 2006 год) смотреть онлайн

Приключенческое фэнтези для всей семьи от мастера жанра Люка Бессона.



Летние каникулы могут навсегда изменить вашу жизнь… Чтобы убедиться в этом, начните «Артур и минипуты» смотреть онлайн в хорошем качестве.



Десятилетний Артур проводит лето в гостях у бабушки. В загородном доме среди прочих вещей он находит записи своего деда, бесследно исчезнувшего несколько лет назад во время очередного путешествия. Мальчик с удивлением обнаруживает, что дедушке был известен секрет волшебной страны минипутов. Недолго думая, Артур отправляется в удивительную страну в поисках сокровищ…

Что ждет его в краю этих крохотных существ? Узнаете, если будете смотреть онлайн «Артур и минипуты» (2006).



