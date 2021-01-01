Апгрейд. Цифровой солдат (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Фантастический боевик, главную роль в котором сыграл Луис Фань, звезда культовой «Истории о Рикки». Лун Вэй возглавляет отряд телохранителей, которых нанял успешный иностранный бизнесмен. Всех его членов убивают неизвестные преступники, напавшие на их босса, и только Лун Вэю удается сбежать. Но злоумышленники выслеживают его, убив жену и серьезно ранив дочь. Лун Вэй переезжает в другой город, пытаясь слиться с окружением, но однажды, подрабатывая в баре, спасает женщину от нападения. В благодарность та предлагает ему стать тестером в ее компании, которая выпускает экспериментальные костюмы-экзоскелеты. Но вскоре их офис атакуют террористы и похищают секретную технологию – теперь вся надежда только на Лун Вэя. На Wink фильм «Апгрейд. Цифровой солдат» можно смотреть онлайн.



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