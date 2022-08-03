Антивирус (фильм, 2012) смотреть онлайн
5.52012, Antiviral
Ужасы, Детектив103 мин18+
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О фильме
В недалeком будущем направленный в сторону поп-кумиров фанатизм дошeл до такой степени, что поклонники с радостью приобретают вирусные заболевания своих кумиров в специальных инфекционных лабораториях, которые с такой же радостью их продают.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- БКРежиссёр
Брэндон
Кроненберг
- Актёр
Калеб
Лэндри Джонс
- Актриса
Сара
Гадон
- ЛБАктриса
Лиза
Берри
- Актёр
Дуглас
Смит
- НААктриса
Ненна
Абува
- ДГАктриса
Донна
Гудхэнд
- АБАктёр
Адам
Боген
- СААктёр
Сальваторе
Антонио
- МУАктёр
Мэтт
Уоттс
- ДГАктриса
Доун
Гринхалг
- БКСценарист
Брэндон
Кроненберг
- НФПродюсер
Нив
Фичман
- ККПродюсер
Кевин
Крикст
- МХМонтажёр
Мэттью
Хэннем
- КХОператор
Карим
Хуссэйн