Антивирус
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Антивирус

Антивирус (фильм, 2012) смотреть онлайн

5.52012, Antiviral
Ужасы, Детектив103 мин18+

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О фильме

В недалeком будущем направленный в сторону поп-кумиров фанатизм дошeл до такой степени, что поклонники с радостью приобретают вирусные заболевания своих кумиров в специальных инфекционных лабораториях, которые с такой же радостью их продают.

Страна
Канада, Франция
Жанр
Фантастика, Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb