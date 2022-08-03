Антиганг (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.42015, Antigang
Боевик, Криминал89 мин18+
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О фильме
Бывалый коп Бюрен не любит правила. Чтобы держать под жестким контролем преступный мир, его боевая группа предпочитает использовать методы, выходящие за рамки закона. С приходом нового босса Ленуара им приходится немного поумерить пыл, и действовать подпольно.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- БРРежиссёр
Бенжамен
Роше
- Актёр
Жан
Рено
- АЛАктёр
Альбан
Ленуар
- КМАктриса
Катерина
Мурино
- УДАктёр
Умар
Диау
- ССАктриса
Стефи
Сельма
- СЛАктёр
Себастьян
Лаланн
- ТНАктёр
Тьерри
Нёвик
- ЖБАктёр
Жан-Туссен
Бернард
- Актёр
Якоб
Седергрен
- Актриса
Сабрина
Уазани
- ДХСценарист
Джон
Ходж
- НЛСценарист
Ник
Лав
- АДПродюсер
Анри
Деберм
- ДРПродюсер
Джеймс
Ричардсон
- РРПродюсер
Рафаэль
Роше
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ЖЭОператор
Жан-Франсуа
Энсгенс