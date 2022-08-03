Антиганг
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Антиганг

Антиганг (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.42015, Antigang
Боевик, Криминал89 мин18+

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О фильме

Бывалый коп Бюрен не любит правила. Чтобы держать под жестким контролем преступный мир, его боевая группа предпочитает использовать методы, выходящие за рамки закона. С приходом нового босса Ленуара им приходится немного поумерить пыл, и действовать подпольно.

Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Антиганг»