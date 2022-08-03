Антиганг (фильм, 2015) смотреть онлайн

Бывалый коп Бюрен не любит правила. Чтобы держать под жестким контролем преступный мир, его боевая группа предпочитает использовать методы, выходящие за рамки закона. С приходом нового босса Ленуара им приходится немного поумерить пыл, и действовать подпольно.

